A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realiza, de 23 a 28 de março, a programação científica da COP15 POP UFMS, em Campo Grande, reunindo debates, mesas-redondas, oficinas e apresentações acadêmicas em paralelo à Conferência das Partes sobre Espécies Migratórias (COP15), realizada no Bosque Expo.

A abertura oficial aconteceu nesta segunda-feira (23), às 8h, em frente à Central da COP15, com a presença da reitora Camila Ítavo. A programação, organizada por uma comissão da UFMS, inclui temas como biodiversidade, conservação do Pantanal, povos indígenas, aves e mamíferos, educação ambiental e sustentabilidade, com atividades concentradas nos auditórios do Complexo Multiuso 1 e em unidades da UFMS em Aquidauana.

Ao longo da semana, haverá minicursos, mesas-redondas, oficinas práticas e exibições de documentários, como Pássaros pro Pantanal, além de debates sobre inteligência artificial, agroecologia e estratégias de conservação. A programação visa aproximar o conhecimento acadêmico das discussões da COP15 e fortalecer a integração entre ensino, pesquisa e proteção das espécies migratórias.

“Teremos atividades que são conduzidas por pesquisadores e parceiros da UFMS, desde literatura até o nosso Pantanal, passando pela biodiversidade, povos originários, aves e mamíferos. Um grande leque de temas e aprendizagens”, explica a reitora da universidade.

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