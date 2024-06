2ª etapa do 13º Estadual de Vôlei de Praia começa nesta sexta em Campo Grande

Começa hoje (28), a 2ª etapa do 13º Circuito Estadual de Vôlei de Praia nas categorias Sub-17 e Sub-19, em Campo Grande. As disputas acontecerão na Praça Esportiva do Belmar Fidalgo, com entrada gratuita. Ao todo, são mais de 90 duplas inscritas.

Nos naipes feminino e masculino, a competição terá representantes da Capital e de mais oito municípios de Mato Grosso do Sul, sendo Antônio João, Aral Moreira, Dourados, Coxim, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas.

Os primeiros jogos devem começar às 8h, pela categoria Sub-17, seguindo durante todo o dia, até domingo (30). O formato da competição inclui fase classificatória, semifinais e final.

Os jogos da categoria Sub-19 estão programados para às 11h, deste sábado (29), com a decisão no domingo.

*Com informações do ge

