5º etapa do Campeonato Estadual de Velocross tem data marcada; confira

O Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de Velocross estará de volta nos dias 16 e 17 de novembro, com a 5ª etapa que acontecerá em Dois Irmãos do Buriti, a 112 km de Campo Grande.

A competição será sediada na Associação dos Servidores da Educação de Dois Irmãos do Buriti (ASERAPE DIB-MS), onde os pilotos de todo o Estado vão competir em diversas categorias.

O evento reunirá 16 categorias, incluindo VX-1, VX-2, VX-3, VX-F Nacional, VX-Nacional Pro, e entre outras. A competição é organizada pela Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul.

Confira a classificação dos líderes da competição:

VX-1: Paulo C. Zanin de Almeida lidera com 97 pontos, seguido por Manoel Tavares Neto com 69.

VX-2: Murilo Ravel Dutra de Oliveira mantém a ponta com 92 pontos, enquanto Flaviano Santos Neto aparece em segundo com 76.

VX-3: Paulo C. Zanin de Almeida também lidera com 100 pontos, com Evando Martins da Silva logo atrás com 60.

VX-4: Evando Martins da Silva está na liderança com 65 pontos, seguido de perto por Eclas Ferreira com 47.

