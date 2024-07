A quatro dias da estreia na Olimpíada, seleção feminina treina na França

A Seleção Brasileira feminina de futebol realizou seu primeiro treino, nessa sexta-feira (19), em Bordeaux, na França, cidade base do time durante a Olimpíada de Paris. A estreia será contra a Nigéria, às 13h (horário de MS) na próxima quinta-feira (25), véspera da cerimônia de abertura dos Jogos. O Brasil está no Grupo C, que tem ainda Japão e Espanha.

Antes da atividade com bola no Centro de Treinamento Edouard Stehelin, o técnico Arthur Elias se reuniu com as jogadoras para apresentar estratégias e planos de jogo para a primeira fase (grupos) da competição. Depois, Elias comandou o treino, priorizando jogadas de defesa e de ataque. As jogadoras também trabalharam cobranças de pênaltis.

O torneio de futebol em Paris reúne ao todo 12 países. No Grupo A estão França, Colômbia, Canadá e Nova Zelândia, e no Chave B estão Estados Unidos, Zâmbia, Alemanha e Austrália. Só avançarão às quartas de final as duas melhores seleções em cada grupo, e as duas melhores terceiras colocadas.

Primeira fase - Jogos do Brasil

25 de julho (quinta-feira)

13h- Nigéria x Brasil - Estádio de Bordeaux;

28 de julho (domingo)

11h- Brasil x Japão - Estádio Parc des Princes (Paris);

31 de julho (quarta)

11h- Brasil x Espanha - Estádio de Bordeaux.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também