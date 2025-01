Acrobacia de dupla: Cia Pisando Alto faz oficina de circo com inscrição gratuita

Dando sequência ao projeto ´Fragmentada´, a Cia Pisando Alto irá realizar a ´Oficina de Circo -Acrobacia em dupla´ com Rodrigo Mallet, nos dias 3 e 4 de fevereiro, a partir das 8h, com inscrição gratuita.

O ´Fragmentada´ é um projeto de montagem de espetáculo. Na primeira etapa em 2024, Fran Corona e Moreno Mourão, idealizadores da Cia Pisando Alto, passaram por um período de formação e preparação técnica. Depois, em julho do ano passado, o projeto realizou um Diálogo Formativo e oficinas, para ampliar o acesso ao fazer circense, possibilitando que mais profissionais de MS (ligados à área do circo) tivessem acesso a novos conhecimentos e técnicas, orientados pelos mesmos professores que realizaram o trabalho de preparação com Fran e Moreno. Agora, na etapa final, o projeto traz a ´Oficina de Circo - Acrobacia em dupla´ nos dias 03 e 04 e, a estreia do espetáculo ´Fragmentada´, no dia 08 de fevereiro.

A oficina

Na ´Oficina de Circo - Acrobacia em dupla´ a proposta é trabalhar diferentes portagens [acrobacias de dupla e coletivas] a partir das matrizes do portor; poses básicas de equilíbrios dinâmicos e estáticos; desenvolvimento do trabalho de mão a mão e pé/mão.

A oficina será ministrada por Rodrigo Mallet, que é Acrobata, malabarista, palhaço e ator com mais de 25 anos de experiência na área artística. Ele é fundador e integrante da ´Cia Bravata de Circo e Teatro´, membro do ´CIRCUS – Grupo de Pesquisa em Circo´ e da ´Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas´ (ABRACE). Atualmente Mallet desenvolve pesquisas nas áreas de: corpo, linguagem e arte; circo e teatro de rua; pedagogia do circo; formação do profissional circense; comicidade, acrobacia, malabarismo; equilibrismo e mímica.

O projeto está sendo realizado com o incentivo do FIC/MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul), da FCMS (Fundação de Cultura de MS), do Governo do Estado de MS.

Inscrições

O curso será direcionado para quem já tem experiência com acrobacia de dupla. Para se inscrever envie um e-mail para [email protected], com seu nome, contato de WhatsApp e uma breve descrição da sua experiência com as técnicas circenses.

O espetáculo ´Fragmentada´, será apresentado no dia 8 de fevereiro, às 19h, na Praça do Leão, localizada na Rua Tabaúna, 778 - Parque dos Novos Estados. Mais informações pelo telefone/WhatsApp (67) 99169-0788 e pelo Instagram do grupo @pisando.alto.

Serviço

Oficina de Circo - Acrobacia em dupla;

Dias 3 e 4 de fevereiro;

Das 8h às 12h30;

Ateliê Cênico da Cia Pisando Alto - Rua Joaquim Murtinho, 2204, casa 03, Itanhangá Park.

