Alan George pede demissão do Costa Rica

Pouco mais de um mês após assumir como técnico do Costa Rica, Alan George pediu para sair do time nesse domingo (23), ao fim da partida contra o Patrocinense, em casa, que terminou com a vitória do Crec por 3 a 0.

Em nota, o clube informou que "Alan George solicitou sua saída do clube por questões de saúde familiar", informação confirmada pela reportagem. O ex-técnico disse que foi uma decisão difícil, mas acertada.

"Foi analisado, foi pensado pra hora que eu chegasse pra conversar com o Sandrinho. Graças a Deus deixar o Crec numa posição que só depende dele, tem quatro jogos pela frente e todas as condições de conseguir a classificação", disse Alan ao ge MS.

Alan George estava no Manauara, do Amazonas, ante de comandar o time Sul-mato-grossense na Série D do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta segunda-feira (24), ele foi anunciado como técnico do Anapolina, de Goiás.

O Costa Rica informou ainda que já está trabalhando na contratação de um novo treinador, pesquisando nomes que se encaixem no perfil necessário para o time.

"Ontem mesmo entramos em contato com alguns nomes e a gente tá na expectativa pra anunciar um técnico que consiga ir pra gente na viagem pro jogo contra Pouso Alegre", disse a Assessoria do Clube.

No próximo sábado (29), a Cobra do Norte vai até Pouso Alegre, em Minas Gerais, para enfrentar o time da casa às 15h, pela 11ª rodada do Brasileirão Série D.

