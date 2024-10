Alisson se machuca e Weverton é convocado para as Eliminatórias

Na manhã deste sábado (05), o Liverpool enfrentou o Crystal Palace pela Premier League, e venceu por 1 a 0. No entanto, o goleiro brasileiro Alisson, convocado por Dorival Jr. para os jogos das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra o Chile e Peru, se machucou e não terminou a partida.

Com a lesão, o goleiro Weverton, do Palmeiras, foi convocado para o lugar de Alisson, após o departamento médico da Seleção ter entrado em contato com o Liverpool, na qual foi informado que o goleiro não teria condições de atuar nos jogos contra Chile e Peru. Essas partidas estão marcadas para os dias 10 e 15 de outubro, em Santiago e Brasília, respectivamente.

Alisson passará por exames de imagem neste domingo (06), mas o diagnóstico clínico já indicou que há lesão.

A apresentação dos jogadores e da comissão técnica do Brasil está marcada para segunda-feira (07), em São Paulo. O Brasil ocupa a quinta posição na tabela das Eliminatórias e busca se recuperar na classificação.

Weverton disputou 51 jogos pelo Palmeiras em 2024. Ele tem no currículo 10 partidas pela Seleção Brasileira principal, sendo a última o amistoso contra o Marrocos, em março do ano passado, com derrota por 2 a 1.

Confira os convocados para a seleção brasileira:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Alex Teles (Botafogo)

Zagueiros: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Botafogo), Raphinha (Barcelona), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)

