América enfrenta o Sapucaiense na final da Liga de Futsal Feminino neste sábado

O América receberá o Atlético Sapucaiense para a partida de volta da fina da Liga MS de Futsal Feminino no próximo sábado (23), em Campo Grande.

Para montar esta final, o América teve que ser campeão da Conferência Central, já o Atlético venceu a Conferência Sul. A partida será na quadra da Associação Nipo Brasileira, a partir das 19h30, com entrada gratuita.

Na partida de ida, o América venceu por 9 a 0, mas isso não garante o time como campeão. Se o Atlético vencer, terá prorrogação, se persistir no empate, pênaltis.

O campeão vai representar Mato Grosso do Sul no Brasileiro de Ligas em 2025.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também