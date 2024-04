Arana se machuca em churrasco após a conquista do Campeonato Mineiro

O lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG, se machucou na noite deste domingo (7), após a vitória do Galo por 3 a 1, em cima do Cruzeiro, que garantiu o 49º Campeonato Mineiro para o clube, este sendo o quinto consecutivo.

Arana comemorou a conquista no Mineirão, mas depois organizou um churrasco de confraternização em casa com a família. No evento, o jogador sofreu um pequeno corte no dedo da mão e precisou ir a um hospital, em Belo Horizonte.

Mesmo machucado, o jogador fez uma live no Instagram enquanto recebia atendimento médico. Em certo momento, o profissional responsável perguntou se Arana precisava se reapresentar ao Galo hoje (8). O lateral respondeu brincando, lembrando que o Atlético-MG vai enfrentar o Rosario Central na próxima quarta-feira (10), pela Copa Libertadores.

