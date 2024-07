Argentina enfrenta o Canadá pela semifinal da Copa América; saiba onde assistir

Em busca da primeira vaga para a grande decisão da Copa América, a Argentina enfrentará o Canadá nesta terça-feira (09), às 20h (horário de Mato Grosso do Sul), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A Seleção Argentina se classificou nos pênaltis para a semifinal e eliminou o Equador, com atuação brilhante do goleiro Emiliano Martínez. Na partida em questão, Lionel Messi, craque do time, desperdiçou uma cobrança, com uma cavadinha que triscou no travessão.

Por outro lado, o Canadá desbancou o favoritismo da Venezuela. A Seleção Canadense venceu por 4 a 3, também nos pênaltis, e garantiu sua vaga pela primeira vez na história da Copa América. A partida será transmitida pela Globo e pelo SporTV.

E na quarta-feira (10), no mesmo horário, Uruguai e Colômbia se enfrentam pela outra vaga na final da Copa América. A partida será realizada no Bank of America Stadium, localizado em Charlotte, na Carolina do Norte.

Uruguai e Colômbia chegam invictos à semifinal da Copa América. Ambas as seleções têm três vitórias e um empate, as duas contra a Seleção Brasileira.

Nas quartas de final, os uruguaios eliminaram o Brasil nos pênaltis, enquanto a Colômbia venceu o Panamá por 5 a 0. O jogo será transmitido pela Globo e pelo SporTV.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também