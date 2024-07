Arthur Nory erra e fica fora da final da barra fixa

O brasileiro Arthur Nory foi eliminado da competição na barra fixa da ginástica masculina nos Jogos Olímpicos Paris 2024, na manhã deste sábado (27).

Campeão mundial no aparelho, Arthur errou na execução do início da sua série e não estará na final da prova. Ele se apresentou apenas na barra fixa, aparelho em que é especialista, e terminou com nota de 12.900. Esse resultado não foi suficiente para a classificação dele para a final.

Arthur ficou na 10ª posição da classificação no aparelho. Apenas os oito primeiros colocados garantem vaga na final da prova da ginástica.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também