Barcelona enfrenta o Betis e Real Madrid o Girona neste sábado; veja os horários

Barcelona e Real Madrid jogam neste sábado (7) pela 16º rodada da La Liga. Mas acalma o coração torcedor, os clubes atuarão em partidas diferentes.

O Barcelona, líder do campeonato com 37 pontos, viaja até Sevilha para enfrentar o Real Betis. A partida será às 11h15 (horário de Mato Grosso do Sul), e será transmitida pelo streaming da Disney+, na categoria Premium.

O jogo também marca o reencontro do Barcelona com o brasileiro Vitor Roque, comprado pelos culés do Athletico Paranaense por cerca de 74 milhões de euros, equivalente a quase R$ 400 milhões.

Porém, o jogador não somou muitos minutos na equipe e foi emprestado ao Betis na temporada 24/25.

Já o Real Madrid, que está na segunda colocação da tabela, com 33 pontos, enfrenta o Girona na casa do rival. Vale ressaltar que o clube madrilenho vem de derrota por 2 a 1 para o Athletic Bilbao.

A partida será às 16h, e também será transmitida pela Disney+ Premium.

