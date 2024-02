Barcelona tem um nome para assumir o lugar de Xavi

Carla Andréa, com MQJ

Xavi Hernández anunciou que deixará o cargo de técnico da equipe principal do Barcelona ao final da temporada. Diante disso, nomes como de Jürgen Klopp e Mikel Arteta surgiram nos rumores de substitutos do espanhol. Mas segundo o jornal AS, os catalães já decidiram quem vai assumir a equipe.

Roberto De Zerbi é italiano e, é o técnico do Brighton da Inglaterra desde 2022. Ele é a escolha de Joan Laporta, presidente do Barcelona, e de Deco, Diretor Esportivo do clube.

O único empecilho é a multa rescisória do italiano, que gira em torno de R$ 53,5 milhões, o contrato atual dele vence somente em 2026. Mas os representantes de De Zerbi estão consultando as possibilidades para resolver esse detalhe.

Ele foi escolhido para assumir o Barcelona porque tem o estilo de jogo parecido com a da escola catalã. De Zerbi já foi técnico do Shakhtar Donetsk, da ucrânia, e do Sassuolo, da Itália.

O segundo colocado para assumir o Barcelona é o alemão Hansi Flick, que já treinou o Bayern de Munique e a Seleção Alemã. No entanto, ele não é consenso entre os diretores do clube blaugrana.

Roberto De Zerbi é o técnico do Brighton (Reprodução/WorldFootball)

