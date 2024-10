Bia Haddad é eliminada nas duplas do WTA 1000 de Pequim

A campanha de Bia Haddad no WTA 1000 de Pequim chegou ao fim após ser eliminada nas quartas de duplas femininas na madrugada desta sexta-feira (04), ao lado da alemã Laura Siegemund.

A dupla perdeu para as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, cabeças de chave número cinco do torneio.

A partida teve 1h49min de duração, com placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 8/10. Após as eliminações em Pequim, Bia seguirá na China, pois a partir da semana que vem, a brasileira disputará o WTA 500 de Wuhan.

Atual 12ª colocada do ranking mundial de simples, a tenista quer voltar ao top 10 e brigar por uma vaga no Finals, torneio que reunirá as oito melhores atletas do ano em Riade, na Arábia Saudita, entre 2 e 9 de novembro.

