Brasil define convocados para Mundial de natação em Budapeste

A Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos (CBDA) divulgou, nesta quinta-feira (19), a lista de convocados para o Mundial de Piscina Curta, que vai acontecer entre os dias 10 e 15 de dezembro, em Budapeste, na Hungria.

A lista foi postada na página da CBDA no Instagram. Os nadadores que estiveram nos Jogos Olímpicos Paris 2024, Mafê Costa, Guilherme Costa e Guilherme Caribé, estão entre os nomes confirmados.

A definição das vagas foram concretizadas através do desempenho dos nadadores no Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação (Troféu José Finkel), realizado em agosto como seletiva única para se garantir no Mundial.

A ocasião é vista como oportunidade para recuperação após resultados ruins em Paris. Na ocasião, a equipe do Brasil não subiu ao pódio nenhuma vez e teve o pior desempenho olímpico dos últimos 36 anos.

Confira a lista completa de convocados e as provas:

• Maria Fernanda Costa - 400m livre

• Guilherme Caribé - 100m livre

• Beatriz Dizotti – 1.500m livre

• Caio Pumputis - 100m medley

• Letícia Romão - 1.500m livre

• Guilherme Costa - 400m livre

• Stephanie Balduccini - 200m livre

• Kaique Alves - 200m livre

• Guilherme Bassetto - 50m costas

• Nick Albiero - 200m borboleta

• Leonardo Coelho Santos - 100m medley

• Gabrielle Roncatto - 800m livre

