Brasil empata com o Uruguai nas Eliminatórias; veja melhores momentos do jogo

O Brasil empatou com o Uruguai em 1 a 1, nesta terça-feira (19), pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Valverde abriu placar para os uruguaios no início do segundo tempo, mas Gerson deixou tudo igual para a equipe brasileira. Com o resultado, a Seleção Brasileira termina o ano na quinta colocação, com 18 pontos, um a menos que a Colômbia, e sete atrás da líder Argentina, que tem 25.

Como foi a partida

No primeiro tempo, o placar não saiu do zero a zero, já o segundo tempo começou movimentado. Aos nove minutos, os uruguaios abriram o placar com Valverde. O jogador do Real Madrid recebeu de Maxi Araújo, driblou Bruno Guimarães e bateu colocado para estufar o gol brasileiro. Logo em seguida, Dorival decidiu mexer e colocou o time para frente: Igor Jesus saiu para a entrada de Luiz Henrique e Abner deu lugar a Martinelli. Três minutos depois, veio o empate, com direito a golaço. Raphinha cruzou para a área, Saracchi cortou e a bola sobrou para Gerson chutar de primeira e de fora da área para deixar tudo igual em Salvador: 1 a 1.

Com o gol, a Seleção Brasileira retomou o domínio da partida. O Uruguai diminuiu o ritmo e o Brasil recuperou o fôlego com a entrada de Estêvão no lugar de Savinho. Apesar de finalizações em massa da seleção anfitriã, os uruguaios seguraram o resultado. Com o empate, a equipe de Dorival termina o ano na quinta posição, com 18 pontos. Com o tropeço da Colômbia, o Brasil poderia ter assumido a segunda colocação em caso de vitória.

