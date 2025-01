Brasil enfrenta a Dinamarca nas quartas do Mundial de handebol

A Seleção Brasileira masculina de handebol chegou pela primeira vez nas quartas de final do Mundial de Handebol, e agora, enfrentará a Dinamarca na próxima quarta-feira (29), às 12h30 (horário de Mato Grosso do Sul). A partida será transmitida pelo sportv2.

A competição está sendo realizada na Noruega e a partida acontecerá na Unity Arena, em Oslo.

Vale ressaltar que a Dinamarca esteve nas últimas três decisões olímpicas e venceu duas delas, em 2016 e 2024. O time europeu ainda busca o tetracampeonato consecutivo do Mundial e triunfou nos seis jogos que fez na edição de 2025.

Para encarar a Dinamarca, o técnico Marcus Tatá tem alguns trunfos. Haniel é o artilheiro do Brasil no Mundial, com 28 gols em seis partidas. Já Rangel aparece entre os cinco melhores goleiros do torneio, com aproveitamento de 40% nas defesas.

Veja a programação das quartas do Mundial

Terça-feira (28)

Croácia x Hungria – 13h

França x Egito – 16h

Quarta-feira (29)

Dinamarca x Brasil – 12h30

Portugal x Alemanha – 15h30

