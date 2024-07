Brasil perde para a França na estreia do basquete nas Olimpíadas

Os donos da casa venceram o Brasil por 78 a 66 no basquete, neste sábado (27), no Estádio Pierre Mauroy, em Lille. Jogo válido pela rodada de abertura do torneio dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Victor Wembanyama correspondeu às altas expectativas em sua estreia olímpica. O pivô de 20 anos e 2,24m de altura comandou virada da França, protagonizando belos lances nos dois lados da quadra. Ele terminou o jogo com 19 pontos (cestinha geral ao lado de Nicolas Batum), nove rebotes, quatro roubos de bola e três tocos

Léo Meindl foi o principal destaque positivo do Brasil. Opção ofensiva com maior volume de jogo, o ala terminou a partida com 14 pontos, sendo um dos cestinhas da Seleção Brasileira.

O Brasil se manteve aplicado defensivamente e chegou a abrir 27 a 15 no início do segundo quarto. Mas Wembanyama recolocou a França no jogo. 'Wemby' tomou conta do segundo quarto, dominando o garrafão nos dois lados da quadra. O pivô foi para o vestiário com 14 pontos e cinco rebotes. A França reagiu e terminou o segundo quarto vencendo por 39 a 36

Brasil sofreu com a marcação francesa, fechando o terceiro quarto com somente nove pontos, indo para a última parcial com desvantagem de 57 a 45.

Nicolas Batum foi o grande nome da última parcial, e o jogo terminou 78 a 66 para os franceses.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também