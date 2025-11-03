Menu
Menu Busca segunda, 03 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Brasil vai ao pódio 10 vezes no tênis de mesa no Parapan de Jovens

Evento segue até o dia nove de novembro com atletas de 14 a 23 anos

03 novembro 2025 - 06h30Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Brasil teve bons resultados na competiçãoBrasil teve bons resultados na competição   (Alessandra Cabral/CPB)

O Brasil ganhou no sábado (01) as primeiras medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens de Santiago 2025. No tênis de mesa, quatro brasileiros subiram ao lugar mais alto do pódio e conquistaram o ouro, dois ficaram com a prata, e quatro ganharam o bronze. Duas finais foram entre brasileiros.

A competição, para atletas de 14 a 23 anos, segue até 9 de novembro em duas regiões do Chile: na metropolitana de Santiago e em O’Higgins, ao sul da capital.

Na disputa da classe 2 até a 5, o catarinense Maycon Oliveira ganhou do também catarinense Arthur Costa, por 3 sets a 2, com parciais de 10/12, 11/3, 11/6, 8/11 e 11/3.

Na classe 9, Lucas Fonseca Segregio fez 3 x 2 em João Pedro Ribeiro Possas (11/9, 4/11, 7/11, 11/8 e 11/8) e ficou com o bronze.

Duas brasileiras conquistaram o ouro: na classe 7 (andantes), a goiana Lethicia Lacerda, que venceu a venezuelana Maria Victoria Azuaje por 3 sets a 0 (11/4, 11/3 e 11/2); e, na classe 8 (andantes), a carioca Sophia Kelmer, que fez 3 sets a 2 na chilena Joseline Yevenes, com parciais de 7/11, 11/9, 11/5, 11/13 e 11/6.

O paulista Jean Carlos de Souza Mashki, da classe 8, foi o último brasileiro a jogar. Diante do costarriquenho Steven Roman Chinchilla, ele também venceu por 3 sets a 2, com parciais de 7/11, 11/4, 11/8, 7/11 e 11/8. Já o mineiro Lucas Fonseca conquistou a medalha de prata, sendo derrotado pelo argentino Ethan Skiarsk por 3 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7 e 11/4.

Tênis em cadeira de rodas - Foram três participações brasileiras no tênis em cadeira de rodas no dia, com três vitórias. A mineira Vitória Miranda venceu a peruana Kate Valentina Valenzuela Rivera por 2 sets a 0, com um duplo 6/0.

Na chave de simples, o mineiro Lucas Daniel Dutra superou o peruano Angel Jesus Gonzales Aguilar, por 2 sets a 0 (6/2 e 6/0). Mais tarde, ele voltou à quadra ao lado de Luiz Calixto, também de Minas Gerais, nas duplas, e venceu os argentinos Ian Davidson e Joaquin Nicolas Lezama, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0.

Vitórias no goalball - Pela segunda rodada do torneio de goalball, a seleção feminina venceu o Canadá por 5 a 3 e manteve os 100% de aproveitamento na competição – já havia vencido a Argentina.

A seleção masculina também levou a melhor sobre os canadenses: 8 a 3. Este foi o primeiro triunfo da equipe, que empatou com os argentinos na estreia.

Derrota no basquete - O Brasil também entrou em quadra contra o Canadá no basquete em cadeira de rodas 5×5. Estreando na competição, os brasileiros foram derrotados por 76 a 34.

Neste domingo, a equipe volta a entrar em quadra, desta vez contra a Argentina, que também foi derrotada na estreia – 65 a 62 para a Colômbia.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vitor Roque vive boa fase no Palmeiras
Esportes
Vitor Roque, do Palmeiras, é novidade na convocação da Seleção Brasileira
Modalidade da natação
Esportes
Campo Grande é escolhido como sede do Festival Centro-Oeste de Natação
Guanandizão lotado para jogo da Superliga 2024/2025
Esportes
Corrida, futebol e jogos intergeracionais agitam fim de semana esportivo na Capital
Taça da Libertadores
Esportes
Flamengo e Palmeiras disputam 7ª final brasileira da Libertadores
Krav Maga
Esportes
Campo Grande será palco das comemorações de 35 anos do Krav Maga no Brasil
Quanto custa torcer pelo Flamengo em Lima? Veja os valores da viagem de Campo Grande
Esportes
Quanto custa torcer pelo Flamengo em Lima? Veja os valores da viagem de Campo Grande
João Fonseca vence na estreia do Masters de Paris
Esportes
João Fonseca desiste do ATP 250 de Atenas por lombalgia
Troféus do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de 2026
Esportes
CRA e Bataguassu sobem e completam lista de participantes do Sul-Mato-Grossense 2026
Esportes
MS entrega kits dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026 na próxima segunda
JD1TV: Yoga promove equilíbrio, saúde e bem-estar para todas as idades na Capital
Esportes
JD1TV: Yoga promove equilíbrio, saúde e bem-estar para todas as idades na Capital

Mais Lidas

Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
O caso foi registrado na DEAM pela vítima
Polícia
Estudante de medicina é denunciado por agressão e estupro contra ex: 'ele tentou me matar'