Brasileira conquista medalha de ouro na Copa do Mundo de halterofilismo

Na categoria até 73kg pela etapa de Tbilisi da Copa do Mundo de halterofilismo, na Geórgia, a brasileira Mariana D’Andrea ergueu 145kg e levou a medalha de ouro. Uma vitória importante, já que as Paralimpíadas de Paris acontecem em pouco mais de dois meses.

Com a medalha, Mariana garantiu um novo recorde das Américas. A brasileira já tinha a melhor marca do continente na categoria até 73kg. Antes dos 145kg que ela conseguiu erguer nesta segunda-feira (24), o recorde continental era de 141kg.

O antigo recorde havia sido batido pela halterofilista nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, em novembro de 2023.

Completaram o pódio a chinesa Liye Liao, que ficou com a prata ao erguer 137kg na primeira de suas três tentativas, e a turca Sibel Cam, medalha de bronze ao levantar 134kg.

A competição começou no dia 20 de junho e vai até quarta-feira (26). Até o momento, o Brasil conseguiu duas medalhas. Além do ouro de Mariana, Lara Lima foi medalhista de bronze na última quinta-feira. A mineira disputou a categoria até 41kg e também conquistou o recorde das Américas com o peso de 107kg.

