Brasileira conquista primeira medalha brasileira na Copa do Mundo de esportes de inverno

Nicole Silveira, atleta brasileira de skeleton, conquistou a primeira medalha brasileira em uma Copa do Mundo de esportes de inverno, neste sábado (16). Ela que é natural do Rio Grande do Sul mas mora no Canadá há sete anos.

Ela tem a melhor marca da história do Brasil em Mundiais da modalidade.

O evento está acontecendo com etapas na Ásia e na Europa. E Nicole venceu o bronze na cidade sul-coreana de PyeongChang. A prova de skeleton tem duas descidas.

Na primeira, a brasileira chegou a liderar depois das oito primeiras curvas, mas perdeu tempo na parte final da descida, completando no tempo de 54s56, 13º lugar.

A brasileira fez uma prova de recuperação na segunda descida para garantir a medalha de bronze. Fez o percurso em 53s98, totalizando a disputa com 1min48s54. Logo depois de Nicole, as condições do gelo pioraram, o que fez adversárias terem tempos piores.

Nicole ganhou 10 posições na soma geral dos tempos, assegurando o bronze. Seu melhor resultado em Copas do Mundo era o sétimo lugar na etapa de Innsbruck, na Áustria, em 2023.

Na semana passada, também em PyeongChang, Nicole levou o ouro na segunda etapa da Copa da Ásia de skeleton, vencendo sua noiva, a belga Kim Meylemans.

Dona dos melhores resultados brasileiros até hoje na modalidade, Nicole mira os Jogos Olímpicos de Turim-Cortina, em 2026. A meta é um pódio inédito.

