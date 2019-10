Brasileirão tem três partidas na rodada deste sábado

Neste sábado (12) a rodada do Brasileirão começa com três partidas. O primeiro confronto será entre o Goiás e o CSA-AL, a partir das 16h (horário de MS).

Logo após, será a vez do Fluminense contra o Bahia, a partir das 18h. E para fechar o dia, o Palmeiras enfrenta o Botafogo, em jogo marcado para as 20h.

No estádio Serra Dourada, o Goiás quer confirmar a boa fase depois do retorno da Copa América, onde tem uma das melhores campanhas, estando hoje na 10° colocação, no meio da tabela. O CSA-AL também conseguiu se recuperar na tabela e já está fora da zona do rebaixamento, na 16° posição.

No segundo confronto do dia, o Fluminense vai tentar uma vitória dentro de casa, no estádio Maracanã, após segurar o Cruzeiro no meio da semana, em Belo Horizonte. Já a equipe do Bahia tenta se reaproximar da turma da Libertadores, estando hoje na 8° colocação, com 38 pontos.

A partir das 20h, Palmeiras joga no estádio Pacaembu, contra o Botafogo. O alviverde teve sua primeira derrota sob o comando de Mano Menezes, na rodada passada. E está na 3° colocação, com 47 pontos. O time carioca está no meio tabela, com 30 pontos, na 12° posição.

Deixe seu Comentário

Leia Também