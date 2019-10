Série B: Brasileirão tem duas partidas nesta quinta-feira

Dois jogos dão sequência à 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2019 nesta quinta-feira (3). Os compromissos ocorrem em Minas Gerais e na Bahia, à partir das 19h15 (horário de Brasília).

No primeiro duelo da noite, o América recebe no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), o CRB. Os mineiros ocupam a 10ª colocação com 35 pontos, enquanto os alagoanos estão na 4ª posição com 38.

Já às 20h30, o Vitória tenta somar pontos para escapar da zona do rebaixamento.

Com 25 pontos, o time baiano joga em casa, no estádio Barradão, em Salvador (BA), diante do Sport, terceiro colocado.

