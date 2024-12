Brasileiras obtêm resultado inédito em mundial de breaking

Duas brasileiras conseguiram resultados inéditos na 21ª edição da Final Mundial do Red Bull BC One, o mais importante campeonato de breaking 1x1 do planeta, realizada na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, neste sábado (7).

Representantes do Brasil nunca tinham passado das oitavas de final e, desta vez, uma delas chegou à semifinal e a outra caiu nas quartas.

Toquinha quase avançou para a disputa do cinturão, mas perdeu de Nicka na semifinal. Mini Japa passou para as quartas, nas quais parou diante de Kimie.

Entre as B-Girls, a holandesa India obteve o bicampeonato do Red Bull BC One com vitória apertada por 3 a 2 sobre a campeã mundial e medalhista de prata olímpica Nicka. Em 2022, India já havia feito história ao se tornar a mais jovem campeã do evento.

Já entre os B-Boys, Samuka teve o melhor resultado dentre os brasileiros e avançou até a semifinal, na qual perdeu para o também holandês Menno. Leony ficou nas oitavas, superado por Khalil.

Nisso, Menno saiu com o título mundial e conquistou o tetracampeonato (2014, 2017, 2019 e 2024) ao derrotar na final o norte-americano Icey Ives.

