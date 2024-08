Brasileiro faz história e conquista prata no Mundial Júnior de ciclismo

Aos 18 anos, Lucca Marques fez história para o ciclismo de pista brasileiro. Na sexta-feira (23), o atleta conquistou a medalha de prata na corrida por pontos, e recolocou o Brasil no pódio do Mundial Júnior da modalidade após 42 anos desde a última e única vez em que isso tinha acontecido.

Em 1982, Mauro Ribeiro ganhou o ouro na mesma prova de Lucca. Em Luoyang, na China, onde acontece o Mundial Júnior de 2024, os atletas tiveram que dar 100 voltas na pista, em um percurso total de 25km.

Os quatro primeiros colocados a cada 10 voltas receberam pontuação, e quem abriu uma volta extra ainda ganhou 20 pontos de bônus.

Lucca conseguiu a volta adicional, somou 23 pontos ao fim da prova e só terminou atrás do belga Nicolas Aernouts, que fez 31. O bronze ficou com o britânico Finlay Tarling, com 20 pontos.

A participação do brasileiro no Mundial Júnior de ciclismo de pista ainda continuará ao longo do fim de semana. Na prova do scratch (os corredores largam juntos, e aquele que terminar primeiro a distância sobre a linha de chegada, vence), ele terminou em 14º.

Antes do Mundial, Lucca já tinha alcançado bons resultados no Pan-Americano Júnior, em junho deste ano. O jovem ganhou dois ouros, no scratch e na eliminação, e um bronze ( no madison, quando a equipe deve completar mais voltas do que qualquer outra) na competição continental. Ainda terminou em quinto no omnium (competição de várias corridas no ciclismo de pista).

Aos 18 anos, ele já desponta como um dos principais nomes do Brasil no ciclismo de pista. A modalidade não tem um representante do país em Olimpíadas desde 2016, no Rio de Janeiro.

