Brasileiro, Lucas Pinheiro leva ouro na Copa do Mundo de esqui alpino

Lucas Pinheiro Braathen conquistou neste sábado (7) a medalha de ouro no slalom gigante da etapa da Copa do Mundo de esqui alpino, disputada em Kranjska Gora, na Eslovênia. O brasileiro terminou a prova com o tempo total de 2min11s95.
A medalha de prata ficou com o suíço Loïc Meillard, enquanto o austríaco Stefan Brennsteiner completou o pódio na terceira colocação.
Braathen já havia assumido a liderança na primeira descida, ao marcar 1min10s36, apenas 0.14 segundos à frente de Brennsteiner. Na segunda descida, sendo o último atleta a competir, registrou 1min01s59 e confirmou a vitória na etapa.
Este foi o segundo ouro do esquiador representando o Brasil em etapas da Copa do Mundo. Na atual temporada, ele também venceu a prova de slalom em Levi, na Finlândia, em novembro.
Com o resultado, Braathen segue na disputa pelo título do slalom gigante e ocupa atualmente a segunda posição no ranking da modalidade, 48 pontos atrás do suíço Marco Odermatt.
A etapa final da temporada da Copa do Mundo será realizada entre os dias 21 e 25 de março, em Lillehammer, na Noruega.
Após a vitória no slalom gigante, o brasileiro volta às pistas em Kranjska Gora neste domingo (8), quando disputa o slalom. Nessa prova, no entanto, ele já não tem mais chances matemáticas de conquistar o título da temporada.
A primeira descida está marcada para às 5h30 (horário de Brasília), enquanto a segunda será às 8h30.
Após a conquista, Braathen comemorou o resultado e destacou o momento que vive na temporada. “Estou esquiando com muita felicidade, alegria. Tenho que conciliar esse sentimento com o compromisso de disputar várias provas importantes, lutando por títulos. Não posso sentir pressão, apenas seguir o fluxo. Estou muito orgulhoso pelo que fiz hoje”.Reportar Erro