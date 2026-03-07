Menu
Menu Busca sÃ¡bado, 07 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Brasileiro, Lucas Pinheiro leva ouro na Copa do Mundo de esqui alpino

O atleta foi o melhor no slalom gigante disputado neste sÃ¡bado (7) na EslovÃªnia

07 marÃ§o 2026 - 16h16Sarah Chaves, com CNN
Lucas Pinheiro conquista ouro na Copa do Mundo de esqui alpino Lucas Pinheiro conquista ouro na Copa do Mundo de esqui alpino   (Stanko Gruden/Agence Zoom/Getty Images)

Lucas Pinheiro Braathen conquistou neste sábado (7) a medalha de ouro no slalom gigante da etapa da Copa do Mundo de esqui alpino, disputada em Kranjska Gora, na Eslovênia. O brasileiro terminou a prova com o tempo total de 2min11s95.

A medalha de prata ficou com o suíço Loïc Meillard, enquanto o austríaco Stefan Brennsteiner completou o pódio na terceira colocação.

Braathen já havia assumido a liderança na primeira descida, ao marcar 1min10s36, apenas 0.14 segundos à frente de Brennsteiner. Na segunda descida, sendo o último atleta a competir, registrou 1min01s59 e confirmou a vitória na etapa.

Este foi o segundo ouro do esquiador representando o Brasil em etapas da Copa do Mundo. Na atual temporada, ele também venceu a prova de slalom em Levi, na Finlândia, em novembro.

Com o resultado, Braathen segue na disputa pelo título do slalom gigante e ocupa atualmente a segunda posição no ranking da modalidade, 48 pontos atrás do suíço Marco Odermatt.

A etapa final da temporada da Copa do Mundo será realizada entre os dias 21 e 25 de março, em Lillehammer, na Noruega.

Após a vitória no slalom gigante, o brasileiro volta às pistas em Kranjska Gora neste domingo (8), quando disputa o slalom. Nessa prova, no entanto, ele já não tem mais chances matemáticas de conquistar o título da temporada.

A primeira descida está marcada para às 5h30 (horário de Brasília), enquanto a segunda será às 8h30.

Após a conquista, Braathen comemorou o resultado e destacou o momento que vive na temporada. “Estou esquiando com muita felicidade, alegria. Tenho que conciliar esse sentimento com o compromisso de disputar várias provas importantes, lutando por títulos. Não posso sentir pressão, apenas seguir o fluxo. Estou muito orgulhoso pelo que fiz hoje”.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Foto: Joga Miga/Divulgação
Esportes
Torneio de futebol feminino homenageia Vanessa Ricarte em Campo Grande
Estádio do Maracanã
Esportes
SeleÃ§Ã£o brasileira terÃ¡ amistoso de despedida no MaracanÃ£ antes de embarcar para a Copa
Foto: Matthew Ashton - AMA - Getty Images
Esportes
Corinthians anuncia a contrataÃ§Ã£o do ex-Manchester United, Jesse Lingard
João Fonseca estreou com vitória na competição
Esportes
JoÃ£o Fonseca estreia bem e terÃ¡ Kahachanov pela frente em Indian Wells
Taça da Copinha
Esportes
Nova seletiva define representante sul-mato-grossense na Copinha de 2027
Zagueiro em atuação pelo RB Bragantino
Esportes
Zagueiro que proferiu fala machista contra Ã¡rbitra de MS Ã© suspenso por 12 jogos
Volta Redonda segue para a próxima fase da competição
Esportes
Ivinhema perde de virada e dÃ¡ adeus ao sonho de seguir na Copa do Brasil
Reunião sobre futebol de base aconteceu na FFMS
Esportes
Novo torneio de base vai movimentar mais de 2.500 jovens em MS
Ivinhema venceu o Independente-AP na primeira fase
Esportes
Ivinhema encara Volta Redonda por classificaÃ§Ã£o inÃ©dita na 3Âª fase da Copa do Brasil
Rayssa Leal é um dos nomes fortes do esporte brasileiro
Esportes
Rayssa, JoÃ£o Fonseca, Yago Dora e Gabriel AraÃºjo concorrem ao Laureus

Mais Lidas

A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Fachada UPA
SaÃºde
Prefeitura diz ao MinistÃ©rio PÃºblico que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
PolÃ­cia
AGORA: Com sinais de violÃªncia, homem Ã© encontrado morto no centro da Capital