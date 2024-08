Calendário da Copa Intercontinental, substituta do Mundial de Clubes, é divulgado

Por meio de uma postagem em seus redes sociais, o Al Ain, dos Emirados Árabes, anunciou nesta segunda-feira (26) o calendário de jogos da primeira edição da Copa Intercontinental , um torneio que entrará para o calendário em 2024 para substituir o velho Mundial de Clubes.

Nessa copa, a Fifa promoveu o campeão europeu, que antes entrava na semifinal, e rebaixou o campeão sul-americano, que precisará fazer um jogo a mais para ser campeão intercontinental.

Ou seja, o campeão da Libertadores entrará nas quartas de final do torneio. A estreia está marcada para o dia 11 de dezembro, contra o Pachuca, do México, que é o atual campeão da Concacaf. Ainda não está definido o local dessa partida.

O atual campeão africano, o Al Ahly, do Egito, também já está nas quartas de final. Vai enfrentar o vencedor do jogo entre Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e Auckland City, da Nova Zelândia. Esta partida será no dia 22 de setembro.

Vale ressaltar que a Copa Intercontinental não deve ser confundida com o novo Mundial de Clubes, que será organizado a cada quatro anos, a primeira delas em 2025, nos Estados Unidos, com 32 clubes.

