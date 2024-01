Campeão: Corinthians vence o Cruzeiro e leva a Copinha 2024

O Corinthians venceu, por 1 a 0, o Cruzeiro nesta quinta-feira (25), se garantindo como ganhador da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida como Copinha, de 2024. Esse é o hendecacampeonato do time, ou seja, é a 11º vez que ele sai como ganhador. última vez que o time ganhou o título foi em 2017.

Com gol de Kayke Ferrari no segundo tempo, o time paulistano garantiu sua vitória contra a equipe mineira, que acumula pela terceira vez um vice-campeonato na Copinha.

Apesar do ótimo controle da bola por parte do Cruzeiro, o primeiro tempo terminou empatado, que mesmo com os acréscimos se finalizou com nenhum dos times marcando um gol.

Apesar dos mineiros iniciando o segundo tempo com um maior ímpeto ofensivo, que chegou a marcar, mas a arbitragem pegou falta de ataque do Cruzeiro no lance, eles acabaram levando um gol no final do segundo tempo, garantindo o título, mais uma vez, para o Corinthians.

