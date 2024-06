Campeão olímpico de vôlei em Barcelona, Pampa morre de câncer aos 59 anos

O campeão olímpico de vôlei nos Jogos de Barcelona em 1992, André Felippe Falbo Ferreira, mais conhecido como Pampa, faleceu nesta sexta-feira (07), em decorrência de complicações pulmonares causadas por uma reação à quimioterapia.

Ele tinha 59 anos e tratava um câncer no sistema linfático. O ex-jogador estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

O velório será no Memorial Guararapes, em Recife, cidade natal de Pampa, mas ainda sem confirmação de data e horário.

Pampa disputou a sua primeira olimpíada em Seul, capital da Coreia do Sul, em 1988, quando a Seleção Brasileira de vôlei ficou em quarto lugar.

Pampa jogou em diversos clubes pelo Brasil, como Palmeiras e Suzano, defendeu equipes do exterior, como Lazio e Napoli na Itália. Atuou também no vôlei japonês, pelo Nec/Osaka.

Após a aposentadoria, ele entrou na vida política. Trabalhou no Ministério do Esporte entre 2000 e 2002, e foi Secretário de Esportes da cidade de Suzano, no estado de São Paulo, entre 2007 e 2010. Entre 2013 e 2015 foi Secretário de Esportes de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro e, em seguida, assumiu a Superintendência Estadual de Esportes do Estado de Pernambuco.

