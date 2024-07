Campo Grande recebe disputas da 13ª edição das Paralímpiadas Escolares de MS

Campo Grande será palco da 13ª edição das Paraesc (Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul) que serão realizadas no Parque Olímpico Ayrton Senna e na Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, entre os dias 12 e 14 de julho.

O evento, organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) e que reúne representantes de vários estados do país, objetiva fomentar e incentivar a prática do esporte paralímpico e ser vitrine para a descoberta de novos talentos.

Estarão na capital sul-mato-grossense 158 estudantes-atletas, na faixa etária de 11 a 18 anos. Serão disputadas as modalidades individuais, atletismo, bocha, parabadminton e tênis de mesa. As provas do atletismo acontecerão no Parque Olímpico Ayrton Senna. Já a bocha, parabadminton e tênis de mesa serão na Nipo campo.

No total, 13 municípios serão representados na competição escolar: Alcinópolis, Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia.

O número de cidades participantes é um recorde, com duas cidades a mais em relação ao ano passado.

