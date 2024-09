Campo Grande recebe jogo da Superliga Masculina em dezembro

Em dezembro, Campo Grande será palco de um jogo da Superliga Masculina de Vôlei. O duelo será protagonizado pelo Vedacit Vôlei Guarulhos e o Vôlei Renata.

A disputa será realizada no ginásio Guanandizão no dia 7 de dezembro. Os valores dos ingressos ainda não foram definidos, mas segundo a Grafox Eventos, o custo será divulgado ainda essa semana.

A partida foi confirmada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e também pelo presidente da Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul (FVMS), José Eduardo Amâncio da Mota. O duelo também está presente na agenda de jogos da Superliga Masculina de Vôlei.

Vedacit Vôlei Guarulhos

O Vedacit Vôlei Guarulhos tem sua sede na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Em 2020, foi Campeão da Superliga B, 4º lugar no Campeonato Paulista e 9º na classificação geral da Superliga Banco do Brasil.

Vôlei Renata

Comemorando 15 anos em 2025, o time sediado em Campinas é hoje reconhecido como um dos principais projetos de vôlei do país e obteve sua melhor performance na temporada 15/16, sendo vice-campeão da Superliga e da Copa Brasil. Em 2023, o time repetiu o feito e chegou a mais uma final de Superliga. Os campineiros também ostentam um tricampeonato Paulista - 2020, 2021 e 2022 - e um bicampeonato da Copa São Paulo - 2014 e 2019 -.

