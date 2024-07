Campo Grande sedia Brasileiro de Clubes Juvenil de Handebol

Começou nesta segunda-feira (29), o Campeonato Brasileiro de Clubes Juvenil de Handebol Masculino, no Ginásio Guanandizão. As disputas seguem até domingo (03), com entrada gratuita.

Reunindo 12 equipes de vários estados brasileiros, a competição segue no formato de rodízio simples dentro de cada chave, com três grupos.

Apenas a equipe de Aquidauana representa o Mato Grosso do Sul. Os jogos seguem na fase classificatória até quarta-feira (31). As disputas finais serão no domingo.

Confira os grupos:

Grupo A

Handebol Tatuapé TCC (SP)

Clube Português do Recife (PE)

AERV (GO)

Hien Kan (AM)

Grupo B

Itajaí/ACEU/ADHI/Univali/Fmel (SC)

ACISEG/Herkules/Guarulhos (SP)

Cahan/Cato (AL)

Carajás (PA)

Grupo C

Pinheiros (SP)

Ass. Beneficiente Giuliano Esporte Clube (PI)

AUDHAZ (GO)

Aquidauana (MS)

Veja a programação:

