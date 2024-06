Campo Grande vai receber nova etapa da Fórmula Truck no fim de junho

O peso da velocidade volta à Campo Grande na próxima semana, entre 28 a 30 de junho, com a 4ª etapa da Fórmula Truck 2024. As disputas serão no Autódromo Internacional Orlando Moura, com ingressos a partir de R$ 25.

A etapa foi confirmada após o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul aprovar todas as dependências do autódromo para a realização de eventos. A interdição estava em vigor desde o início do mês, devido a incidentes em um evento de motociclismo dentro do local.

Conforme a organização do evento, a autorização foi formalizada através do certificado nº 5787-1/PREVENIR, emitido pelo 1º GBM, com validade até 9 de dezembro.

"Este certificado assegura que o autódromo cumpre todas as normas de segurança exigidas para a produção de grandes eventos, permitindo que a Fórmula Truck aconteça sem impedimentos", completou.

Os ingressos já estão à venda no site oficial da Fórmula Truck, com preços de R$ 25 a R$ 350, o primeiro lote.

As próximas etapas da Fórmula Truck 2024 serão na seguinte ordem:

4 de agosto em Londrina (PR);

31 de agosto em Velopark (RS);

13 de outubro em Santa Cruz do Sul (RS);

10 de novembro em Tarumã (RS);

1º de dezembro em Cascavel (PR).

