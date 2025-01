Catapimbas! FIA quer tirar pontos de piloto que falar palavrão na Fórmula 1

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quarta-feira (22) novas diretrizes para o código esportivo, que entrarão em vigor em 2025.

As mudanças incluem punições rigorosas para pilotos que utilizem palavrões, promovam manifestações políticas ou religiosas, ou violem outros pontos do regulamento.

As penalidades variam de multas e suspensões à dedução de pontos no campeonato.

As novas regras abrangem todas as competições regulamentadas pela FIA, incluindo a Fórmula 1, onde os valores das multas serão quadruplicados.

Por exemplo, uma multa de €10 mil aplicada pela FIA será equivalente a €40 mil na F1. O teto máximo para multas na categoria foi fixado em €1 milhão (cerca de R$ 6,18 milhões na cotação atual).

Entre as principais mudanças, o apêndice do artigo 12.2 detalha as infrações que podem ser penalizadas: Uso de palavrões e má conduta geral; Declarações ou manifestações políticas e religiosas sem autorização prévia da FIA; Incitação pública à violência ou ao ódio; Desrespeito às instruções da FIA durante cerimônias oficiais; Atos ou palavras que prejudiquem os interesses do esporte ou da FIA.

As penalidades para esses casos seguem um escalonamento conforme a reincidência:

Primeira infração: multa de €10 mil (€40 mil na F1);

Segunda infração: multa de €20 mil (€80 mil na F1) e suspensão de um mês;

Terceira infração: multa de €30 mil (€120 mil na F1), suspensão de um mês e dedução de pontos no campeonato.

No caso específico de desrespeito a instruções em cerimônias oficiais, as multas começam em €15 mil (€60 mil na F1) e podem chegar a €45 mil (€180 mil na F1), com restrições adicionais, como suspensão do acesso a áreas reservadas e perda de pontos.

As novas diretrizes incluem uma regra que proíbe manifestações políticas ou religiosas sem aprovação prévia da FIA, em nome do princípio de neutralidade defendido pela entidade.

Para casos de descumprimento, além de multas e suspensões, os pilotos poderão ser obrigados a emitir pedidos públicos de desculpas. A questão da má conduta também foi detalhada, abrangendo xingamentos e gestos considerados ofensivos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também