CBF anuncia numeração dos jogadores para jogos contra Chile e Peru

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta quarta-feira (09) a numeração dos jogadores para os confrontos contra Chile, amanhã (10), e Peru no dia 15, válidos pelas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Andreas Pereira vai vestir a camisa 7, normalmente usada por Vinicius Jr. Com o corte do atacante do Real Madrid, o meio-campista do Fulham, da Inglaterra, foi convocado e assumiu sua numeração.

Os novos titulares Abner e Igor Jesus utilizarão as camisas 16 e 19, respectivamente, enquanto Endrick manterá a camisa 9 mesmo estando no banco de reservas.

Atualmente, com 10 pontos em oito jogos, a Seleção está na quinta posição nas Eliminatórias, a oito pontos da líder Argentina.

Veja a numeração:

Goleiros

Weverton - 1

Bento - 12

Ederson - 23

Laterais

Danilo - 2

Vanderson - 13

Alex Telles - 6

Abner - 16

Zagueiros

Beraldo - 17

Fabrício Bruno - 3

Gabriel Magalhães - 14

Marquinhos - 4

Meio-campistas

André - 18

Bruno Guimarães - 5

Andreas Pereira - 7

Gerson - 15

Lucas Paquetá - 8

Rodrygo - 10

Atacantes

Endrick - 9

Raphinha - 11

Luiz Henrique - 21

Igor Jesus - 19

Savinho - 20

Gabriel Martinelli - 22

