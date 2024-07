Classificado: após empate, Costa Rica garante acesso às quartas da Série D

No Estádio Laertão, o Costa Rica empatou com o São José em 0 X 0 nesse sábado (20). O placar foi suficiente para confirmar a classificação para às quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D.

O time acumulou os 21 pontos com o resultado e terminou a 1ª fase na 4ª posição do Grupo A7. Somando seis vitórias, cinco derrotas e três empates, o time de Mato Grosso do Sul contou com o tropeço do Santo André, que ficou de fora do G-4.

Na próxima fase o adversário será Cianorte-PR A disputa vai ocorrer, já que o Crec ficou na 4ª posição do grupo.

Com informações do ge

