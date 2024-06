Com fratura no nariz, Mbappé está fora do próximo jogo contra Holanda

Segundo a TV Canal Plus France, Kylian Mbappé está fora do segundo jogo da França na Eurocopa, que será contra a Holanda, nesta sexta-feira (21). O motivo é a fratura no nariz, sofrida na estreia da competição, contra a Áustria. Diante disso, o atacante não teria condições de entrar em campo. Apesar disso, a possibilidade de cirurgia foi descartada pelo presidente da federação francesa.

"A notícia foi bastante tranquilizadora, pois não haverá cirurgia de curto prazo. Quanto à sua participação no resto do torneio, é um pouco prematuro dar uma data exata", disse o presidente da federação, Philippe Diallo.

O novo contratado do Real Madrid fraturou o nariz em uma disputa de bola com o zagueiro Kevin Danso, no segundo tempo do jogo e na sequência foi encaminhado para o Hospital Universitário de Düsseldorf, para fazer exames. Inicialmente, a imprensa francesa noticiou uma necessidade de operação, mas não será necessária.

Houve um acordo de Mbappé com a equipe médica da seleção francesa e do hospital para que a cirurgia não acontecesse. Caso operasse, o atacante ficaria de fora das atividades por pelo menos 10 dias, comprometendo sua participação na Euro 2024.

