Com início nesta segunda, Campo Grande é palco da Taça Brasil Sub-8 de Futsal

Pela primeira vez, Campo Grande recebe a edição da Taça Brasil Sub-8 de Futsal. O evento começa nesta segunda-feira (7) com os jogos sendo realizados no Ginásio do Guanandizão até o dia 12 de agosto.

Mato Grosso do Sul terá dois representantes em quadra: a AAEP/Bayern e a Associação Atlética Pelezinho. No total, a competição terá a participação de 12 clubes, divididos em três grupos, com quatro integrantes cada.

De acordo com regulamento da CBFS, as equipes se enfrentam em rodízio simples, no sistema “todos contra todos” dentro dos grupos.

O líder de cada chave e o vice-líder, além dos dois melhores índices técnicos entre os terceiros colocados, avançam às quartas de final. A fase de “mata-mata” será com jogo único até a decisão.

As partidas começam hoje, a partir das 12 horas (horário oficial de MS). Até quarta-feira (9), quando se encerra a etapa classificatória da fase de grupos, serão seis jogos por dia no Guanandizão.

As quartas de final ocorrem na quinta-feira (10) e as semifinais na sexta (11). A final está marcada para sábado (12), às 10 horas.

O Ginásio Guanandizão está localizado na Travessa do Touro, 130 – Vila Nhanhá, em Campo Grande. A entrada é gratuita para quem quiser assistir às partidas.

Deixe seu Comentário

Leia Também