Com três de Raphinha, Barcelona se vinga do Bayern; veja como foram os jogos desta quarta

Nesta quarta-feira (23), aconteceram os último jogos da 3º rodada da 'fase de liga' da Champions League. Após hat-trick de Vini Jr. no jogo do Real Madrid contra o Borussia Dortmund nesta terça-feira (22), outro brasileiro também cravou três gols, Raphinha, na goleada do Barcelona em cima do Bayern de Munique.

Em casa, o Barcelona marcou logo no primeiro minuto de jogo, com autoria do brasileiro. Os alemães chegaram a empatar, mas os catalães terminaram a partida com a vitória de 4 a 1, concretizando a revanche das derrotas dos último anos.

Nos outros jogos, o Liverpool venceu com o placar apertado de 1 a 0 o RB Leipzig. Já o Manchester City também venceu com goleada, dessa vez, 5 a 0 contra o Sparta Praga.

O Atlético de Madrid perdeu por 3 a 1 para o LOSC, em casa. Já a Inter de Milão foi até a Suíça para vencer o jogo nos acrécimos, com um gol de Marcus Thuram.

Com os resultados, o Liverpool agora é vice da Champions, atrás apenas do Aston Villa. Já o Barcelona ocupa a 10º colocação da tabela, enquanto o Bayern de Munique, que já foi líder da 'fase de liga', caiu para a 23º posição.

A Champions volta somente em novembro, com jogos marcados para os dias 5 e 6 do próximo mês.

Confira como ficou a classificação:

Escreva a legenda aqui

Escreva a legenda aqui

Escreva a legenda aqui

Escreva a legenda aqui

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também