Concessão do Estádio Morenão ao Governo do Estado deve ser assinada até fevereiro

Durante o lançamento do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense, o secretário Marcelo Miranda, da Setesc (Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Cultura), confirmou que a proposta do estado foi aceita para dar andamento as obras de reforma no estádio Morenão, em Campo Grande.

O termo para reforma do Morenão assinado em 19 de outubro de 2021 entre o então governador Reinaldo Azambuja e o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine com investimento de R$ 9,5 milhões foi rescindido em 2024, com um saldo R$ 7,83 milhões a serem devolvidos e com a intenção manifesta do Governo do Estado em assumir a concessão do Morenão.

Agora, com o aval da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), serão elaborados os projetos técnicos, estrutural e a mudança de administração deve estar assinada até fevereiro, acredita o secretário Marcelo Miranda. "A proposta tinha que passar pelo Conselho Universitário, foi aprovado no Conselho, nós já recebemos oficialmente uma resposta positiva e a gente está em tratativa agora dos detalhes desse período de concessão. Detalhes simples, a questão da manutenção nesse período em que a gente vai trabalhar viabilidade técnica, que eu acredito que a gente consegue superar em 10 a 15 dia, para que a gente possa finalmente começar o estudo técnico".

Em junho do ano passado, o secretário enviou um ofício ao reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine, informando que o Estado tinha interesse na concessão do Morenão, propriedade da UFMS, e que a administração do espaço será realizada pela Fundação de Desporto e Lazer.

Ainda conforme o secretário o Estado deve elaborar uma Parceria Público-Privada (PPP) com o objetivo de tornar o Morenão um grande centro de eventos e para o futebol. "Até fevereiro mais ou menos deve estar tudo certo".

