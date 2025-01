Confira a programação das oficinas da Funesp em Campo Grande desta semana

A Funesp (Fundação Municipal do Esporte) irá realizar oficinas com diferentes grades de modalidades esportivas para os campo-grandenses até o final de semana. As ações têm como objetivo proporcionar atividades saudáveis com práticas esportivas, lazer e bem-estar.

Confira a programação:

Quinta-feira:

Futebol Paradesporto (PCD)

Endereço: Avenida Torus Puxian, 477 – Vila Morumbi (Rádio Clube Campo)

Horário: 07h às 11h

Pilates – 03 turmas

Endereço: Rua Dom Aquino, 2356 – Amambaí (Praça Belmar Fidalgo)

Horário: 06h às 07h / 07h às 08h / 17h30 às 18h30

Futebol

Endereço: Rua Dom Aquino, 2356 – Amambaí (Praça Belmar Fidalgo)

Horário: 17h30 às 18h30

Funcional na Areia – 02 turmas

Endereço: Rua Dom Aquino, 2356 – Amambaí (Praça Belmar Fidalgo)

Horários: 18h às 19h / 19h às 20h

Ritmos

Endereço: Rua Dom Aquino, 2356 – Amambaí (Praça Belmar Fidalgo)

Horários: 18h30 às 19h30

Pilates – 02 turmas

Endereço: Rua Dr. Jivago, 830 – Conjunto Estrela da Sul (Assoc. Moradores)

Horários: 07h às 08h / 08h às 09h

Pilates

Endereço: Endereço: Av. Cuiabá, 993 – Jardim Leblon (Assoc. de Mulheres com Deficiência)

Horários: 15h às 16h

Futebol – 03 turmas

Endereço: Rua José Francelino Gomes, 100 – Res. Terra Morena (Los Angeles)

Horários: 18h às 19h / 19h às 20h / 20h às 21h

Futsal

Endereço: Rua Wilson Mangine Marque, s/n – Conj. Hab. Mata do Jacinto (Assc. Moradores)

Horários: 07h15 às 08h15

Ritmos – 02 turmas

Endereço: Rua 14 de Julho, 1817 – Centro (Assoc. Deficientes Visuais)

Horários: 14h30 às 15h30 / 15h30 às 16h30

Ritmos – 02 turmas

Endereço: Rua 14 de Julho, 1817 – Centro (Assoc. Deficientes Visuais)

Horários: 14h30 às 15h30 / 15h30 às 16h30

Ginástica Artística Infantil – 02 turmas

Endereço: Av. Costa e Silva, 2371 – Vila Olinda

Horários: 07h30 às 08h30 – Iniciantes I de 08 a 10 anos / Iniciantes I de 05 a 07 anos



Ginástica Artística Infantil – 02 turmas

Endereço: Av. Costa e Silva, 2371 – Vila Olinda

Horários: 08h às 10h – Iniciantes II mais de 08 anos / Iniciantes III mais de 08 anos



Ginástica Artística Infantil – 02 turmas

Endereço: Av. Costa e Silva, 2371 – Vila Olinda

Horários: 08h às 10h – Iniciantes II mais de 08 anos / Iniciantes III mais de 08 anos

Ginástica Artística Infantil

Endereço: Av. Costa e Silva, 2371 – Vila Olinda

Horários: 08h40 às 09h40 – Iniciantes I com 08 a 10 anos



Ginástica Artística Infantil

Endereço: Av. Costa e Silva, 2371 – Vila Olinda

Horários: 08h40 às 09h40 – Iniciantes I mais de 11 anos

Ginástica Artística Infantil

Endereço: Av. Costa e Silva, 2371 – Vila Olinda

Horários: 13h30 às 15h – Iniciantes I 5 a 7 anos

Ginástica Artística Infantil

Endereço: Av. Costa e Silva, 2371 – Vila Olinda

Horários: 13h30 às 15h – Iniciantes II 8+ anos

Ginástica Artística Infantil

Endereço: Av. Costa e Silva, 2371 – Vila Olinda

Horários: 14h às 15h – Iniciantes I 8 a 10 anos

=Ginástica Artística Infantil

Endereço: Av. Costa e Silva, 2371 – Vila Olinda

Horários: 14h às 17h – Iniciantes 3 8+ anos

Ginástica Artística Infantil

Endereço: Av. Costa e Silva, 2371 – Vila Olinda

Horários: 14h às 18h – Equipe Gam 7+

Ginástica Artística Infantil

Endereço: Av. Costa e Silva, 2371 – Vila Olinda

Horários: 14h40 às 15h40 – Iniciantes 1 08 a 10 anos

Ginástica Artística Infantil

Endereço: Av. Costa e Silva, 2371 – Vila Olinda

Horários: 15h10 às 16h10 – Iniciantes 1 05 a 07 anos

Ginástica Artística Infantil

Endereço: Av. Costa e Silva, 2371 – Vila Olinda

Horários: 15h50 às 16h50 – Iniciantes 1 11+ anos

Ginástica Artística Infantil

Endereço: Av. Costa e Silva, 2371 – Vila Olinda

Horários: 16h20 às 17h20 – Iniciantes 1 11+ anos

Musculação – 05 turmas

Endereço: Rua Januário Barbosa, s/n – Vila Nasser (Centro Olímpico)

Horários: 06h às 07h / 07h às 08h / 08h às 09h / 09h às 10h / 10h às 11h

Pilates

Endereço: Rua Januário Barbosa, s/n – Vila Nasser (Centro Olímpico)

Horários: 06h às 07h

Ritbox

Endereço: Rua Januário Barbosa, s/n – Vila Nasser (Centro Olímpico)

Horários: 07h15 às 08h15

Balé

Endereço: Rua Januário Barbosa, s/n – Vila Nasser (Centro Olímpico)

Horários: 15h30 às 16h30

Ritmos

Endereço: Rua Januário Barbosa, s/n – Vila Nasser (Centro Olímpico)

Horários: 18h às 19h

Funcional

Endereço: Rua Januário Barbosa, s/n – Vila Nasser (Centro Olímpico)

Horários: 18h30 às 19h30

Atletismo – 02 turmas

Endereço: Rua Caraíba, 449 – Jardim Canguru (Instituto Maná)

Horários: 08h às 09h / 09h às 10h

Sexta-feira:



Futebol – 02 turmas

Endereço: Av. José Vicente Pereira Neto, 345 – Vivendas do Parque

Horários: 09h50 às 10h50

Os interessados devem ir diretamente aos locais de atendimento e falar com os professores responsáveis antes do início da aula. Caso houver vaga, o aluno já pode iniciar de imediato. Caso não tenha, o interessado deixa o nome na lista de espera com o professor, que posteriormente entrará em contato quando abrir uma nova disponibilidade.

Mais informações pelo telefone 3314 3971, ramal 3225 e pela rede social @funespcg.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também