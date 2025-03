Copa do Mundo 2026 terÃ¡ show no intervalo da final pela primeira vez na histÃ³ria

A Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México, contará com uma novidade inédita: um show no intervalo da final.

O anúncio foi feito pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, nesta quarta-feira (5), durante uma convenção que discutiu acordos comerciais para a competição.

A decisão final do torneio acontecerá no dia 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. De acordo com Infantino, o evento será organizado em parceria com a Global Citizen e contará com a colaboração de Chris Martin e Phil Harvey, integrantes da banda Coldplay, na escolha dos artistas que irão se apresentar.

"Posso confirmar o primeiro show no intervalo de uma final de Copa do Mundo da FIFA em Nova York, Nova Jersey, em associação com a Global Citizen. Este será um momento histórico para a Copa do Mundo FIFA e um espetáculo à altura do maior evento esportivo do mundo", disse.

Além do show no intervalo, a FIFA planeja um final de semana repleto de eventos, incluindo apresentações na Times Square, um dos pontos turísticos mais icônicos de Nova Iorque, que ficará sob o controle da entidade durante os dias da disputa do terceiro lugar e da final.

O formato inédito aproxima o torneio do modelo de entretenimento já consolidado pelo Super Bowl, evento da NFL, que tradicionalmente apresenta shows de grande porte no intervalo.

Competições como a Copa América, Libertadores e Sul-Americana também já adotaram atrações musicais no intervalo de suas finais, mas esta será a primeira vez que a decisão da Copa do Mundo contará com um espetáculo desse tipo.

