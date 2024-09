Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 15h (de MS), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Globo e o Premiere transmitem ao vivo para todo o Brasil.

O Corinthians não vence há seis rodadas no Campeonato Brasileiro e busca uma reação para deixar a zona de rebaixamento, grande objetivo do ano. O momento instável na competição aumenta a crise no clube em uma temporada de resultados ruins até o momento. Apesar disso, a expectativa é de público acima de 40 mil pagantes em Itaquera no dia em que o Timão festeja 114 anos.

O Flamengo vem de uma vitória em cima do Bahia na Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Rubro-Negro venceu o Bragantino e luta por mais um triunfo para se manter na parte de cima da tabela. O técnico Tite, que enfrentará o Corinthians em Itaquera pela primeira vez, terá dor de cabeça por conta dos desfalques e ainda não poderá contar com Alex Sandro e Gonzalo Plata, novos reforços.

Escalações prováveis

Corinthians - Técnico: Ramón Díaz

Sem desfalques para a partida, com exceção dos que já estavam no departamento médico, Ramón Díaz deve retomar a formação com três zagueiros. Com isso, Cacá e André Ramalho devem retornar ao time titular nesta tarde. A dúvida fica no meio de campo. O venezuelano José Martínez deve seguir entre os titulares, com Raniele e Ryan disputando a posição de segundo volante. No ataque, Talles Magno deve retonar ao time e fazer companhia a Yuri Alberto.

Time provável: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, José Martínez, Raniele (Ryan), Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Yuri Alberto.

Quem está fora: Alex Santana (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), Ruan Oliveira (cirurgia no joelho), Maycon (cirurgia no joelho) e Diego Palacios (cirurgia para correção de uma lesão na cartilagem).

Pendurados: André Ramalho, Félix Torres, Charles, Hugo, Hugo Souza, Matheuzinho, Pedro Raul e Ryan.

Flamengo - Técnico: Tite

Time provável: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Léo Ortiz e Gerson; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro.

Quem está fora: Viña (joelho e tíbia), Cebolinha (tendão), Léo Pereira (joelho), Gabigol, Arrascaeta, Michael e De la Cruz (coxa). Alex Sandro (fora de ritmo) e Gonzalo Plata (ainda não regularizado).

Pendurados: Ayrton Lucas e Léo Ortiz.

