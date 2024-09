Corrida do Pantanal terá cerca de 500 atletas de outros estados

A terceira edição da Corrida do Pantanal, a maior corrida de rua do Centro-Oeste brasileiro ,programada para o próximo domingo (22), também tem atraído vários corredores de outros estados. Cerca de 500 participantes vêm a Capital para competição.

Do sertão sergipano, o casal de aposentados Eliezer Santana e Andreia Santana vem para Mato Grosso do Sul pela primeira vez. Eles começaram a correr no ano passado por indicação médica, para trabalhar a condição cardiorrespiratória, a fim de evitar os cansaços recorrentes que vinham sentindo. Foi quando decidiram aliar a prática esportiva com um sonho antigo, o de conhecer as belezas naturais do Brasil.

“O nosso projeto é visitar e conhecer, através da corrida de rua, todas as capitais dos estados brasileiros, motivados por esse esporte que nos trouxe saúde e bem-estar. Já conhecemos quase todas, faltam só seis capitais. Acreditamos que, em 2025, vamos concluir essa meta e o próximo desafio será participar das principais corridas internacionais”, vislumbraram.

A próxima parada do roteiro será em Campo Grande, o casal vai correr o percurso de 15km da Corrida do Pantanal. “Escolhemos a Corrida do Pantanal justamente porque ainda não conhecemos Campo Grande, nem Bonito, ambas tão faladas positivamente aqui no sertão sergipano como sendo os lugares mais belos de Mato Grosso do Sul. Nossa expectativa é muito grande, não temos ideia do que nos espera. Imaginamos animais silvestres próximos ao percurso, uma vegetação totalmente diferente daquela que encontramos na nossa terra natal, estamos animados”, finalizaram.

A Corrida do Pantanal também tem atraído os moradores do interior do Estado, são 2,3 mil inscritos. O grupo Baitapasso participa pela terceira vez e vai trazer corredores da cidade de Bataguassu, a 310 quilômetros da capital. A professora Michela Umbelino Alves está desde o começo no grupo, em dezembro de 2017, e conta que alguns amigos resolveram se unir no esporte.

“Nós somos corredores amadores que encontramos na corrida um apoio para vida, além de fazermos novas amizades. Na época, a gente fazia só treino funcional e o nosso professor nos incentivou a tentar um novo esporte. Somos uma família, corremos por toda parte, sempre juntos”, explicou.

A maioria dos integrantes do grupo vai correr os 8km da Corrida do Pantanal. É a prova mais aguardada por eles. “É uma corrida diferenciado. Esperamos o ano todo por esse dia. A adrenalina toma conta. A Corrida do Pantanal já está no calendário da nossa equipe”, ressaltou Michela. Para a assistente social, Elaine Pereira, correr com o grupo faz toda a diferença.

“Me proporciona momentos incríveis ao lado de pessoas maravilhosas. É incentivador, com o grupo a energia é diferente e vai ser assim na Corrida do Pantanal, cada um no seu ritmo, mas sempre um ajudando o outro, um torcendo pelo outro, eu amo”, destacou.

