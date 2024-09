Data de convocação da Seleção Brasileira é definida pela CBF; veja

Os próximos compromissos da Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 foram definidos pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nessa terça-feira (17). A Amarelinha enfrentará o Chile, em Santiago, no dia 10 de outubro e, no dia 15, será a vez de encarar o Peru, em Brasília.

Já a convocação dos 23 jogadores será anunciada na sexta-feira (27), pelo Dorival Jr., o horário do anúncio será divulgado pela entidade em breve.

Os treinamentos terão início no dia 7 de outubro, no Centro de Treinamento do Corinthians, em São Paulo. A viagem para Santiago será dois dias depois.

A CBF optou por não usar a Granja Comary para treinar devido ao curto período de preparação para a primeira partida, que ocorrerá em uma quinta-feira. Portanto, treinar em São Paulo encurta o deslocamento da delegação.

A Fifa definirá em breve as datas em que os campeonatos serão paralisados para os jogos de seleções.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também