De ginástica ao beach tennis: UFMS abre 330 vagas para aulas esportivas na Capital

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abriu 330 vagas para aulas esportivas de diversas modalidades no campus de Campo Grande. As inscrições são gratuitas para todas as práticas.

O edital da UFMS disponibiliza várias horas, nas seguintes práticas: natação; paranatação; ginástica artística; taekwondo; futevôlei; vôlei de praia; beach tênnis; e beach soccer.

O projeto tem como intuito promover o treinamento de esportes individuais e de quadra de areia para a aptidão física relacionada ao desempenho e à saúde para a comunidade universitária.

Podem se inscrever estudantes de graduação e pós-graduação, servidores ativos e aposentados, colaboradores terceirizados, bem como crianças e adolescentes que são filhos de pessoas da comunidade universitária e que estudam em escolas públicas de Campo Grande.

Os horários, documentos e o passo a passo para realizar as inscrições, podem ser consultados neste link.

