De laço comprido à mountain bike: veja agenda esportiva deste fim de semana

A partir desta sexta-feira ( 31), começa a 3ª etapa da Copa Acrissul de Laço Comprido, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. Seguindo até domingo (2), a etapa terá ainda o 1º Festival Pantaneiro de Viola Caipira. A entrada é gratuita durante os três dias.

No sábado (1º), tem mais uma etapa do Festival de Praia, desta vez em Bela Vista, na Prainha do município. Seguindo até domingo (2), a ação contará com atividades de graça e as inscrições poderão ser feitas no local. Os jogos serão das 8h às 17h no sábado, e das 8h às 12h no domingo.

Abrindo o mês na Liga Feminina de Futsal, também amanhã (1º), em Campo Grande, no Ginásio Guanandizão, será dia de Pezão/UCDB contra São José Futsal, pela 5ª rodada da LFF, às 17h, com entrada gratuita.

De sábado a domingo, o Circuito MTB Brasil de Mountain Bike desembarca a atual etapa em Rio Negro, município a 152km de Campo Grande, com expectativa da participação de 800 atletas, de várias regiões do país. O circuito será disputado em quatro categorias; Pró, Sport, Turismo e Kids.

Reunindo participantes de 2 a 80 anos, o primeiro dia de evento terá início com a prova da categoria Kids, para crianças e adolescentes de 2 a 12 anos, a partir das 14h30, com entrega das plaquinhas, e largada às 15h30.

