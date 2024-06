De virada, Alcaraz conquista Roland Garros

Apesar de ter saído na frente, Carlos Alcaraz quase perdeu o título de Roland Garros para Alexander Zverev, que reagiu com duas parciais quase perfeitas, incluindo um fim de terceiro set magnífico, e ficou a um set do título.

No entanto, o espanhol de 21 anos iniciou uma reação furiosa no começo do quarto set, alongou a partida e, após a reta final de quinto set, conquistou o título do slam. Em 4h19min de jogo, o placar registrou parciais de 6/3, 2/6, 5/7, 6/1 e 6/2.

Roland Garros é o terceiro título de slam da carreira de Alcaraz, que se torna o mais jovem tenista da história a vencer torneios desse nível em três pisos diferentes. Seu primeiro foi o US Open de 2022, em quadra dura; e o segundo foi Wimbledon, ano passado, na grama. Ele também é o primeiro homem a vencer seus primeiros três slams em superfícies distintas.

Para Zverev, a dura derrota significa sua segunda final de slam perdida. Na primeira, no US Open de 2020, contra Dominic Thiem, o alemão esteve a apenas dois pontos do título, mas levou a virada após abrir 2 sets a 0.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também