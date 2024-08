Delegação brasileira brilha na abertura dos Jogos Paralímpicos Paris 2024

Na tarde desta quarta-feira (28), a delegação brasileira se apresentou na abertura dos Jogos Paralímpicos Paris 2024. À frente do grupo de atletas do Brasil no desfile, estavam os porta-bandeiras Gabriel Araújo e Beth Gomes.

O nadador conquistou três medalhas nas Paralimpíadas em Tóquio, em 2021 – com direito a dois ouros – e chega a Paris como uma das grandes esperanças de pódio para o Brasil. Já a lançadora de disco, por sua vez, foi ouro na edição passada e acumula recordes mundiais.

De acordo com o repórter do SporTV, Guilherme Pereira, a delegação brasileira foi uma das mais aplaudidas no desfile de abertura das Paralimpíadas.

A delegação brasileira tem 280 atletas em Paris, com idades entre 16 e 64 anos, e é a segunda maior do país, abaixo apenas de 2016, quando o Rio de Janeiro foi sede do evento. As mulheres são minoria, com pouco mais de 40% das competidoras. Por fim, 23 dos 26 estados, além do Distrito Federal, estão representados no time.

A competição começa, oficialmente, nesta quinta-feira (29).

