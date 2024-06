Di María é alvo de novas ameaças na Argentina

Ángel Di María, jogador argentino que atualmente está no Benfica de Portugal, voltou a ser alvo de ameaças em Rosário, sua cidade natal na Argentina.

Nesta quarta-feira (29), um mural com o rosto do jogador foi pichado com a frase "ainda vai voltar?", enquanto alguns homens atiraram contra um posto de gasolina e deixaram um bilhete endereçado a Di María.

No bilhete estava escrito: Estamos te esperando, Di María. Os rosarinos.

Em março, Di María e sua família já haviam sido ameaçados. Três homens jogaram um bolsa com um cartaz ordenando que o atacante não voltasse a Rosário. Um suspeito foi preso pela polícia, apontado como idealizador do ato.

O jogador está com 36 anos, no final de sua carreira e também do contrato com o Benfica. Ele ainda não decidiu o seu futuro, mas pensa em voltar a jogar na Argentina, mais especificamente pelo Rosario Central, clube que o revelou.

Enquanto não define seu futuro, Di María se concentra na sua despedida da Seleção Argentina. O atacante vai disputar a Copa América entre junho e julho, e será a sua última competição com a equipe.

